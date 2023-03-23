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Гуртяков Андрей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гуртяков Андрей
Звание/должность
казак 5-й сотни
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени (12/06/1904 произвёл важную разведку у д.Мацзявайцзы,В бою 13/06/1904,находясь за японской боевой линией ,выследил их отступление)Из приказов войска манжурской армии.

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