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Губарев Д.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Губарев Д.
Звание/должность
ротный фельдшер
Место службы
11-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени ,при подаче помощи раненым получил контузию,но остался в строю до конца боя,исполняя свои обязанности.Из приказов войска манжурской армии.

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