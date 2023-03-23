Голубов Василий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Голубов Василий
- Звание/должность
- рядовой 2-я бригада,19-я сотня
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. вместе с Василием Чеусовым находясь в дозоре,скрытно подойдя к хунхузам,бросились вперед и зарубили шашками предводителя шайки и одного хунхуза и,несмотря на сильный огонь,отобрали у убитых оружие и сняли с нашей убитой лошади седло.
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