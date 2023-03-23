Глазков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Николай

Глазков Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Глазков Николай
Звание/должность
надзиратель
Место службы
Квантунская крепостная артиллерия
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.под огнём неприятеля производил выдачу из складов на батареи артиллерийского имущества(при бомбардировке крепости Порт-Артур с 27/01/1904 по 02/04/1904)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.