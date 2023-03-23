Галюк Матвей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Галюк Матвей
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- Квантунская сапёрная рота
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.При бомбардировке гор.Порт-Артура 02/04/1904 под сильным огнём противника всё время служил примером мужества
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