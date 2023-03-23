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Вяткин Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Вяткин Николай
Звание/должность
казак
Место службы
8-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,будучи посланным с товарищами в ночную разведку бивуака неприятеля,с мужеством и храбростью,доходившими до полного самопожертвования забрались в неприятельский тыл и,обратно возвратясь,дали ценные сведения о расположении его.

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