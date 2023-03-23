Выпряжкин Прокофий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Выпряжкин Прокофий
- Звание/должность
- вахмистр 15-й сотни
- Место службы
- заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
- Причина выбытия и награждения
- награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени в стычке с хунхузами 15/10/1904,когда разъезд наш в 25 человек ,под командой корнета Чулкова,наткнулся на шайку в 300 человек,засевших в трех фанзах,вахмистр Выпряжкин ,будучи послан с 7-ю казаками в обход фанз,метким огнем во фланг хунхузов,нападавших на наш отряд,задержал наступление китайцев до прихода подкреплений и не допустил завладеть телами корнета Чулкова и 3-х нижних чинов,убитых первым залпом хунхузов.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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