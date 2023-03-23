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Бутаков Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бутаков Александр
Звание/должность
мичман
Место службы
крейсер 1-го ранга "Богатырь"
Причина выбытия и награждения
награжден орденом св.Анны 3-й степени с надписью "за храбрость" за храбрость и мужество ,проявленные во время крейсерства в Японском море и при захвате японского военного транспорта "Киншиу-Мару".

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