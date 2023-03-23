Бутаков Александр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бутаков Александр
- Звание/должность
- мичман
- Место службы
- крейсер 1-го ранга "Богатырь"
- Причина выбытия и награждения
- награжден орденом св.Анны 3-й степени с надписью "за храбрость" за храбрость и мужество ,проявленные во время крейсерства в Японском море и при захвате японского военного транспорта "Киншиу-Мару".
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