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Бурбатов И.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Бурбатов И.
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
35-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. за отличия,оказанные против неприятеля.Приказ по войскам манжурской армии от 04/07/1904 за № 447

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