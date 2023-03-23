Бреусов Пантелеймон
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бреусов Пантелеймон
- Звание/должность
- старший унтер-офицер
- Место службы
- заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,02/05/1904 вместе с Никитой Большовым и Тимофеем Дьяченко смело и молодецки действовали под огнем против сильнейших сил японской кавалерии,тревожившей целые сутки наши разъезды у Вафандяна,при чем своими смелыми и разумными действиями нескольео раз спасали наши разъезды от верной гибели,открывая своевременно японцев,нападавших на перерез нашим разъездам.
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