Бочков Василий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бочков Василий
- Звание/должность
- младший урядник
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,оказанные против неприятеля.Доставил с корейского берега р.Ялу 6 лодок под сильным неприятельским огнём
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.