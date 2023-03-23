Богатырко О.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Богатырко О.
- Звание/должность
- драгун
- Место службы
- приморский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,находясь с И.Кулаговым и И.Колгановым в мае месяце 1904 г.с поручиком Щербачевым в 12-ти дневной разведке из Сеньючена на Бицзыво и будучу у Бицзыво с разъездом почти окружены японцами,пренебрегая явной опасностью,под выстрелами с двух сторон,бросились на эти выстрелы и выскочив на пригорок,указали путь,по которому спасся весь разъезд от гибели.Из приказов войска манжурской армии.
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