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Богатырко О.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Богатырко О.
Звание/должность
драгун
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,находясь с И.Кулаговым и И.Колгановым в мае месяце 1904 г.с поручиком Щербачевым в 12-ти дневной разведке из Сеньючена на Бицзыво и будучу у Бицзыво с разъездом почти окружены японцами,пренебрегая явной опасностью,под выстрелами с двух сторон,бросились на эти выстрелы и выскочив на пригорок,указали путь,по которому спасся весь разъезд от гибели.Из приказов войска манжурской армии.

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