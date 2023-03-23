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Беднарек Игнатий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Беднарек Игнатий
Звание/должность
рядовой 50-й роты 2-й бригады
Место службы
заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени ,во время разведки 29/07/1904 в стычке с партией хунхузов спас жизнь поручику Никурадзе от нападения двух хунхузов,из коих одного положил выстрелом,а другого штыком.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

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