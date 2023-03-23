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Батурин Марк

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Батурин Марк
Звание/должность
старший урядник 2-й сотни
Место службы
12-й оренбургский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за произведенную пешком молодецкую разведку у д.Эрдагоу,выполненную отлично,не смотря на огонь и преследование японцев.Из приказов войска манжурской армии.

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