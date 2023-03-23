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Барченко А.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Барченко А.
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени в стычке 24/05/1904 у д. Ямбитунь захватил в плен предводителя шайки Сяо-куй-дзера и 3 хунхузов.Из приказов войска манжурской армии.

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