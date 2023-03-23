Бакшеев Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Бакшеев Петр
- Звание/должность
- казак 2-й сотни
- Место службы
- 1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени 16/06/1904 с Ларионом Герасимовым,Андреем Перфильевым и Василием Дорофеевым вызвались охотниками,в течение целого дня выслеживали японцев и наблюдали за их передвижением,доставя о всем сведения.Из приказов войска манжурской армии.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.