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Антипин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Антипин Иван
Звание/должность
бомбардир 3-й батареи
Место службы
4-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. с Адамом Бронишевским подвергаясь опасности быть захваченными неприятелем,находились при офицерах,доставивших донесение из осажденной крепости Наместнику и командующему армией.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1882 ст.
Неизвестно

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