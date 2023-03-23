Антипин Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Антипин Иван
- Звание/должность
- бомбардир 3-й батареи
- Место службы
- 4-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. с Адамом Бронишевским подвергаясь опасности быть захваченными неприятелем,находились при офицерах,доставивших донесение из осажденной крепости Наместнику и командующему армией.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1882 ст.
Неизвестно