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Яньков Роман

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Яньков Роман
Звание/должность
казак
Место службы
2-й аргунский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 27/04/1904 под гор.Куандяньсяном
География
Забайкальская область, 1-е воен.отд.Цакирской ст.

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