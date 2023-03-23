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Щукин Антон Иванов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Щукин Антон Иванов
Звание/должность
матрос
Место службы
крейсер 1-го ранга "Баян"
Причина выбытия и награждения
убит или умер от ран(списки от 15-16/02/1904)
География
Тамбовская, Борисоглебский

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