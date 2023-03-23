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Щербаченко Константин Степанов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Щербаченко Константин Степанов
Звание/должность
маш.квар.1-й ст./свехсрочно служащий
Место службы
миноносец "Сильный"
Причина выбытия и награждения
погиб
География
Астраханская

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