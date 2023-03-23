Шундеев Косьма
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Шундеев Косьма
- Звание/должность
- подъесаул 2-го аргунского полка
- Место службы
- забайкальское казачье войско
- Причина выбытия и награждения
- ранен 15/05/1904 у д.Айянямынь
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