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Шундеев Косьма

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шундеев Косьма
Звание/должность
подъесаул 2-го аргунского полка
Место службы
забайкальское казачье войско
Причина выбытия и награждения
ранен 15/05/1904 у д.Айянямынь

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