Шмырев Павел Ильин
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Шмырев Павел Ильин
- Звание/должность
- машинный квартирмейстеп 1-й статьи
- Место службы
- крейсер "Новик"
- Причина выбытия и награждения
- умер от ран после боя 07/08/1904
- География
- Тульская, Веневский,Серебряно-Прудовская вол. и село
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