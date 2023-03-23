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Шмырев Павел Ильин

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шмырев Павел Ильин
Звание/должность
машинный квартирмейстеп 1-й статьи
Место службы
крейсер "Новик"
Причина выбытия и награждения
умер от ран после боя 07/08/1904
География
Тульская, Веневский,Серебряно-Прудовская вол. и село

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