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Шипин Михаил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шипин Михаил
Звание/должность
драгун
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 24/07/1904 в бою на передовом посту
География
Тамбовская, Борисоглебский,Павлодарская вол.,д.Тарова

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