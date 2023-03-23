Шипин Михаил
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Шипин Михаил
- Звание/должность
- драгун
- Место службы
- приморский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- остался на поле сражения 24/07/1904 в бою на передовом посту
- География
- Тамбовская, Борисоглебский,Павлодарская вол.,д.Тарова
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.