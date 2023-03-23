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Шинец Франц

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шинец Франц
Звание/должность
ефрейтор 19-й сотни 2-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
ранен в стычке с хунхузами 19/03/1904 и отпр.на лечение в Иверскую общину "Крачсного Креста" в Новый Харбин
География
Келецкая, Меховский,гм.Клупце,д.Сосувно

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