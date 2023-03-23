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Шевченко Никифор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шевченко Никифор
Звание/должность
канонир
Место службы
3-я батарея восточно-сибирской стрелковой артиллер.бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 17-18/04/1904 в бою под Тюренченом
География
Полтавская, Прилукский,

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