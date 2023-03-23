Шавель Плагон? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавель Плагон?

Шавель Плагон?

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Шавель Плагон?
Звание/должность
рядовой
Место службы
85-й пех.выборгский его импер.корол.вел.Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка
Причина выбытия и награждения
ранен 20/08/1904 при дер.Сыквантунь
География
Витебская, Сураж гор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.