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Чхикви-швили Илья

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чхикви-швили Илья
Звание/должность
капитан
Место службы
36-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
контужен 21/05/1904 в деле у д.Юдзятун

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