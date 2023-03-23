Чупахин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупахин Филипп

Чупахин Филипп

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чупахин Филипп
Звание/должность
старший мастеровой
Причина выбытия и награждения
ранен 06/04/1904 на улице ножём частными лицами.Полевой подвиж.№7 военной хлебопекарни
География
Томская, Каинский

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.