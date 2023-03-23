Чупахин Филипп
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Чупахин Филипп
- Звание/должность
- старший мастеровой
- Причина выбытия и награждения
- ранен 06/04/1904 на улице ножём частными лицами.Полевой подвиж.№7 военной хлебопекарни
- География
- Томская, Каинский
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