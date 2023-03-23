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Чичков Фёдор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чичков Фёдор
Звание/должность
рядовой
Место службы
1-й заамурский железнодорожн.батальон
Причина выбытия и награждения
задавлен поездом 28/02/1904 на 257-й версте китайско-вост.ж.д.
География
Томская, Барнаульский,Боровлянская

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