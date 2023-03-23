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Чижкин Николай Борисов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чижкин Николай Борисов
Звание/должность
рядовой
Место службы
1-й усурийский железнодорожный батальон
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 24/04/1904 при ст.Саншилипу
География
Нижегородская, Лукояновский,Азратинская вол.,с.Азратина

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