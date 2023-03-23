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Черемисинов Александр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Черемисинов Александр
Звание/должность
войсковой старшина
Место службы
1-й верхнеудинский п.забайкальского казач.войска
Причина выбытия и награждения
ранен 26/05/1904 в деле у гор.Сюянь

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