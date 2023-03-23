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Чепенко Федот

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чепенко Федот
Звание/должность
казак 3-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,29/02/1904 при стычке с хунхузами возле ст.Удими получил тяжёлую рану в колено на вылет и до конца оставался в строю

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