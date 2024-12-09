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Чекарев Ефим

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чекарев Ефим
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
2-й восточно-сибирский стрелковый батальон ?
Причина выбытия и награждения
ранен 04/07/1904 в бою на Янзелинском перевале
География
Казанская, Тетюшский,Никифоровская вол.,д.Танаевой

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