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Чапенко Федот Матвеевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Чапенко Федот Матвеевич
Звание/должность
казак 28-й сотни 3-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
ранен 29/02/1904
География
Терского Войска, Сухотанского отдела,ст.Пришибская

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