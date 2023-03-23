Цыцарев Степан
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Цыцарев Степан
- Звание/должность
- бомбардир
- Место службы
- заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 1-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- ранен 02/06/1904 в бою у Вафангоу
- География
- Нижегородская, Самарский
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