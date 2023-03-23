Хутояров Абдул
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Хутояров Абдул
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- 137-й пехот. нежинский Ея Императ.Высоч.Великой Княгини Марии Павловны полка
- Причина выбытия и награждения
- ранен 20/08/1904 в бою у д.Сыкватунь
- География
- Пермская, Шадринский
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