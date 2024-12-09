Худяков Архип Евлампиев
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Худяков Архип Евлампиев
- Звание/должность
- рулевой
- Место службы
- миноносец "Стерегущий"
- Причина выбытия и награждения
- погиб 26/02/1904
- География
- Архангельская, Архангельский ,Яренчская волость и село
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