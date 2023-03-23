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Хромов А.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хромов А.
Звание/должность
казак
Место службы
2-й нерчинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
ранен,награж.знаком отличия Военного Ордена 2-й степени

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