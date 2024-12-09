Хрипанцев Пётр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Хрипанцев Пётр
- Звание/должность
- ефрейтор 19-й сотни 2-й бригады
- Место службы
- Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- убит 08/04/1904 в стычках с хунхузами
- География
- Московская, Богородский,Ильинская вол.д.Сенокино
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