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Хрипанцев Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хрипанцев Пётр
Звание/должность
ефрейтор 19-й сотни 2-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
убит 08/04/1904 в стычках с хунхузами
География
Московская, Богородский,Ильинская вол.д.Сенокино

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