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Хотринский Иван Панкратов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хотринский Иван Панкратов
Звание/должность
кочегар 2-й ст.
Место службы
миноносец "Стерегущий"
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 26/02/1904
География
Рязанская, Зарайский,Круповская в.,д.Митор

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