Хорошилов Евдоким
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Хорошилов Евдоким
- Звание/должность
- служитель
- Место службы
- служитель
- Причина выбытия и награждения
- ранен 04/04/01904 при бомбардировке Порт-Артура,Сводный порт-арт.полевой госпиталь
- География
- Орловская, Ливенский,Пол-Успенская вол.с.Чермотное
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