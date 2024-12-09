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Хорошилов Евдоким

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хорошилов Евдоким
Звание/должность
служитель
Место службы
служитель
Причина выбытия и награждения
ранен 04/04/01904 при бомбардировке Порт-Артура,Сводный порт-арт.полевой госпиталь
География
Орловская, Ливенский,Пол-Успенская вол.с.Чермотное

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