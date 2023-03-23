Холодняков Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодняков Карп

Холодняков Карп

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Холодняков Карп
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
17-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен 09/07/1904 в бою на Пханлинском перевале
География
Таврическая, Феодосийский,Андреевская вол.,д.Митрофановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.