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Хвастунов Сергей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Хвастунов Сергей
Звание/должность
полковник/командир полка
Место службы
1-й вост.сиб.стрелковый Его Величества полк
Причина выбытия и награждения
убит 01/06/1904 в деле у ст.Вафангоу

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