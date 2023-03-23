Хвастунов Сергей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Хвастунов Сергей
- Звание/должность
- полковник/командир полка
- Место службы
- 1-й вост.сиб.стрелковый Его Величества полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 01/06/1904 в деле у ст.Вафангоу
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