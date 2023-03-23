Харламов Илья
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Харламов Илья
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- 11-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- Гн.Каштанский принёс сердечную благод.гг.ротным команд.за восп.нижн.чин.11-го и 12-го п.,ран. в бою под д.Тюренченном и вернув.в строй до конца боя.Имеет4-й ст.за поход в Китай 1900-1901г,знак отл.3-й ст. получил от команд.армии 9-го мая
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