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Фрамчак Антон

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Фрамчак Антон
Звание/должность
рядовой
Место службы
139-й моршанский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Калишская, Калишский,гм.Сигов,д.Гольков

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