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Фон-Мейер

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Фон-Мейер
Звание/должность
сотник
Место службы
8-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 17/05/1904 у ст.Вафангоу

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