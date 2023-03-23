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Фоменко Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Фоменко Иван
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 25-31/05/1904 в разведке с.Татангоу и остался в строю
География
Приморская область, Полтавский ст.окр.,п.Константиновский

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