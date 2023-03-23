Фоменко Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Фоменко Иван
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 25-31/05/1904 в разведке с.Татангоу и остался в строю
- География
- Приморская область, Полтавский ст.окр.,п.Константиновский
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