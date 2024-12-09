Фёдоров Григорий Васильев
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Фёдоров Григорий Васильев
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- 85-й пех.выборгский его импер.корол.вел.Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка
- Причина выбытия и награждения
- убит 30/09/1904 в бою при дд.Хамытань и Янсантай
- География
- Новгородская, Новгородский ,Троицкая вол.,д.Трубичина
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.