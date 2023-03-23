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Федорин Петр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Федорин Петр
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
2-й восточно-сибирский саперный батальон
Причина выбытия и награждения
ранен 04/07/1904 в бою на Янзелинском пер.
География
Московская, Богородский,Ильинская вол.,с.Слободица

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