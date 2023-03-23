Устимович Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимович Гавриил

Устимович Гавриил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Устимович Гавриил
Звание/должность
стрелок
Место службы
1-й восточно-сибирский стрелковый Ея Величества полк
Причина выбытия и награждения
ранен 01-02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Екатеринославская, Бахмутский,Андреевская вол.и село

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.03.1878
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.